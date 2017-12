Start mit Heimspiel

An diesem Samstag (19 Uhr) starten die Baunach Young Pikes in der Graf-Stauffenberg-Halle in ihre vierte Saison in der 2. Basketball-Liga ProA. Zu Gast ist der letztjährige Halbfinalist Kirchheim Knights. Das Team des neuen Trainers Anton Mirolybov, der auf Michael Mai folgte, hat ähnlich wie die Baunacher ein fast komplett neues Gesicht. Alle Ausländerpositionen wurden neu besetzt, auch Center Jonathan Maier ist weg.

Um einen Kern aus erfahrenen Leistungsträgern wie Flügelspieler Tim Koch und Center Andreas Kronhardt haben es die Kirchheimer Verantwortlichen trotzdem wieder geschafft, einen hochklassigen Kader zusammenzustellen. Unter dem Korb sind die Gäste mit den US-Profis Keith Redleman und Levi Giese sehr stark aufgestellt. Der neue Aufbauspieler, der Schwede Charles Barton, kann Bundesligaerfahrung bei s.Oliver Würzburg vorweisen. Da der neue Aufbauspieler Cardell McFareland wegen einer Verletzung nicht spielen kann, reagierten die Ritter und verpflichteten jüngst Corban Collins. Der 23-jährige Guard kommt direkt vom College, wo er in der vergangenen Saison für das NCAA-Team der University of Alabama aktiv war. Dort erzielte das 1,90 m große Powerpaket in knapp 20 Minuten Spielzeit 7,0 Punkte pro Partie. Hinzu wird viel Energie von Brian Wenzel und Elijah Allen kommen. Die Vorbereitung lief beim Gast ähnlich wie bei den Baunachern holprig.

Der Baunacher Coach Fabian Villmeter sagt: "Wir sind gut beraten, zunächst auf uns zu schauen. Ein großer Teil unserer Jungs hat noch keine Erfahrung in der ProA, und es wird darum gehen, dass wir uns schnell an die Gangart und das geforderte Niveau gewöhnen. Nach einigen Verletzungen während der Vorbereitung ist noch nicht klar, mit welchem Aufgebot wir in die Saison werden starten können. Aber eines kann ich schon versprechen: Unsere Neuzugänge sind allesamt gute Jungs, tolle Charaktere, die bisher im Training voll mitgezogen sind und die anstehende Spielzeit nicht nur für ihre eigene Weiterentwicklung nutzen, sondern auch die Baunacher Farben gebührend vertreten werden."

Die Vorbereitung der Young Pikes, die nach wie vor den jüngsten Kader der Liga stellen, lief wie gewohnt. In den gemeinsamen Trainingseinheiten mit Brose Bamberg konnte die junge Garde viel Erfahrung sammeln. Eine eigene Vorbereitung auf die anstehende ProA-Saison fiel dafür allerdings recht kurz aus. Hinzu kamen Verletzungen von einigen Spielern. So braucht Nico Wolf nach seiner Kreuzband-Operation noch ein paar Wochen, bis er wieder eingreifen kann. Auch Kay Bruhnke wird zu Beginn noch fehlen, da man ihm nach seiner Sprunggelenksverletzung bei der U16-Europameisterschaft die nötige Zeit zur vollständigen Genesung geben möchte. Rob Ferguson zog sich eine Verletzung am Oberschenkel zu. Dennoch brennen die Spieler auf den Saisonbeginn.

Freuen dürfen sich die Fans auf die Neuzugänge. Combo-Guard Chris Fowler machte bei den Vorbereitungsspielen mit Brose Bamberg einen hervorragenden Eindruck. Auch Center Eddy Edigin stand regelmäßig im Kader von Trainer Andrea Trinchieri, genau wie das Talent William McDowell-White. Der 19-jährige Australier überzeugte ebenfalls auf ganzer Linie und darf sich auf den einen oder anderen Einsatz beim großen Bruder freuen. Guard Gerard Gomila, der Spanier mit deutschem Pass, hat sich bisher ebenfalls prächtig präsentiert, und so geht das Trainergespann Fabian Villmeter und Mark Völkl trotz der Ausfälle zuversichtlich in das Spiel. Auch Teammanager Jörg Mausolf freut sich: "Nach den anstrengenden Wochen der Vorbereitung wird es Zeit, dass es endlich losgeht. Wir haben bei unseren Neuzugängen ein gutes Händchen gezeigt. Da könnte im Laufe der Saison wirklich eine echte Einheit entstehen, die jedem Gegner Paroli bieten kann." Die Halle ist ab 18 Uhr geöffnet, der Pausenhof der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule (Zufahrt über die Starkenfeldstraße aus Richtung Bahnhof) steht als weiterer Parkplatz zur Verfügung. red