Start ins Jahr stimmt optimistisch

Spürbar verbessert hat sich die Stimmungslage der Forchheimer Wirtschaft gegenüber der Konjunkturbefragung der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken Bayreuth im Herbst 2017. Die aktuelle Geschäftslage wird deutlich positiver beurteilt. Auch die Erwartungen an das Jahr 2018 können im Vergleich zum Herbst nochmals leicht zulegen.

Der IHK-Konjunkturklimaindex macht - vor allem wegen der spürbar besseren Beurteilung der aktuellen Geschäftslage - einen Sprung um neun Zähler und liegt nun bei 122 Punkten. Gerade einmal drei Prozent aller befragten Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Situation unzufrieden. Dem stehen 38 Prozent gegenüber, die von einer guten Lage berichten. Weitere 59 Prozent stufen ihre derzeitige wirtschaftliche Situation befriedigend ein.



Auftragsvolumen

"Die Wirtschaftsentwicklung im Raum Forchheim hat weiter an Dynamik gewonnen", freut sich Michael Waasner, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Forchheim. Allerdings registrieren die Unternehmen gegenüber Herbst 2017 rückläufige Auftragsvolumen sowohl im Inland als auch im Ausland. Die Auslastung ist davon jedoch nicht betroffen und legt im Vergleich zum Herbst weiter zu. "Da die Auslastung weiterhin sehr hoch ist und beim Auftragsvolumen 2018 Optimismus überwiegt, kann man darauf bauen, dass die leicht rückläufige Auftragslage nur temporär ist", meint Bernd Rehorz, Geschäftsführer des IHK-Gremiums Forchheim.



1400 neue Arbeitsplätze

Die Unternehmen rechnen mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. "Bei allen Wirtschaftszweigen überwiegt für 2018 der Optimismus", erklärt Waasner. Die Wirtschaft aus der Region Forchheim hat in den letzten Jahren ihr Investitionsniveau stetig gesteigert und viele Investitionen angeschoben. Sie hat in den letzten zehn Jahren fast 8000 neue Arbeitsplätze geschaffen, davon rund 1400 alleine im vergangenen Jahr.

Michael Waasner begrüßt ausdrücklich, dass der Koalitionsvertrag unter Dach und Fach ist. Mehr Mut hätte er sich beim Thema Unternehmenssteuerreform erhofft. red