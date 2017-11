Start in die närrische Session

Die Hammelburger Karnevalsgesellschaft eröffnet die neue Faschingssession 2017/2018 in diesem Jahr aufgrund des Rathausumbaus gleich mit zwei Terminen. Das Rathaus wird am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr gestürmt. Treffpunkt für alle Aktiven und Gastvereine ist um 10.30 Uhr im Bocksbeutelkeller. Zuschauer willkommen. Im Anschluss an den Rathaussturm wird die Eroberung im Bocksbeutelkeller bei Kaffee und Kuchen gefeiert. Am Abend findet dann um 19.11 Uhr der traditionelle Ordensabend im Bocksbeutelkeller statt. Nicht nur die Vorstellung des Ordens steht auf dem Programm, es wird auch wieder ein Vertreter des Fastnacht-Verbandes Franken anwesend sein und verdiente Mitglieder ehren. Eine kleine Showeinlage für gute Unterhaltung. sek