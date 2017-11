Start beim Landesfinale

Die Turnerinnen des TV Ebern und des TV Sand nahmen an den unterfränkischen Meisterschaften im Gerätturnen der Frauen in Veitshöchheim teil und qualifizierten sich für das Landesfinale.

Im Rahmen der Turngemeinschaft Haßberge fand sich eine schlagkräftige Mannschaft mit Sarah Krines (TV Sand), Melanie Pörtner (TG Schweinfurt) sowie Jana und Maike Werner, beide TV Ebern zusammen. Durch den hervorragenden ersten Platz in der Altersklasse 1999 und älter beim Bayernpokal des Turngaus Schweinfurt hatten sie sich für den Regionalentscheid, also die unterfränkischen Meisterschaften, qualifiziert. Auch hier zeigten die vier Turnerinnen hervorragende Leistungen. Sie starteten mit Sprung sehr gut in den Wettkampf und turnten auch souverän am Stufenbarren und Boden. Am Schwebebalken zeigten sie allerdings Nerven, drei der Turnerinnen stürzten.

Dennoch erreichten sie den beachtlichen dritten Platz hinter den Turnerinnen des TV Kahl und des TV Blankenbach. Da die Mädchen aus Kahl nicht zum Landesfinale fahren, schafften die Vier über den dritten Platz die Qualifikation für das Landesfinale und werden am 25. November in Tirschenreuth gegen Turnerinnen aus den anderen Regierungsbezirken Bayerns antreten.

Trainer Mark Waiblinger gratuliert seinen Mädchen und freut sich mit ihnen auf ein spannendes Landesfinale. jm