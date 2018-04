Starkregen, Hagel und Windböen auf der A9

Das Aprilwetter führte auf der Autobahn 9 auf Höhe Pegnitz am Sonntag zu mehreren Verkehrsunfällen.

Zuerst wurde ein Verkehrsschild, welches auf der Mittelschutzplanke montiert war, durch den starken Wind auf die Fahrbahn gedrückt.

Das Schild wurde durch einen 5er BMW und einen Audi Q3 gestriffen und es entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Zeitgleich setzten Starkregen beziehungsweise Hagel und Gewitter ein. Ein 40-jähriger Berliner, der nach Stuttgart unterwegs war, verlor aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die rechte Schutzplanke.

Auf der Gegenfahrbahn schleuderte ein 35-jähriger Brandenburger in die Böschung und blieb ebenfalls liegen. Bei den beiden Unfällen entstand lediglich Sachschaden. pol