Starke neuer Präsident des Universitätsbundes

Oberbürgermeister Andreas Starke wurde als Nachfolger von Altoberbürgermeister Herbert Lauer zum neuen Präsidenten des Universitätsbundes gewählt. Herbert Lauer kandidierte nach über 14 Jahren Amtszeit nicht mehr. Außerdem wurden Diplom-Kaufmann Birger Sotke, Rechtsanwalt und Steuerberater Ulf Schmitt als stellvertretender Präsident und Schriftführer beziehungsweise als Schatzmeister in ihren Ämtern bestätigt. Als Beiräte wurden berufen: Gunnar Grünke, Landrat Johann Kalb, Heinrich Kemmer, Herbert Lauer, Martin Schultz und IHK-Präsidentin Sonja Weigand. Kassenprüfer ist wieder Konrad Gottschall, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bamberg.

"Die Otto-Friedrich-Universität braucht trotz einer sehr positiven Entwicklung in den letzten Jahren auch in Zukunft ideelle und finanzielle Unterstützung für ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit aus Stadt und Region", betonte der scheidende Präsident Herbert Lauer in seiner Bilanz. Der 1949 als Förderverein der Bamberger Hochschule gegründete Universitätsbund mit seinen derzeit 337 Mitgliedern macht sich dies zur Aufgabe. Lauer zufolge wurden seit Oktober 2015 für Projekte aller Art Zuschüsse von über 146 000 Euro gewährt, darunter für die Teilnahme von Studenten an der internationalen Studententagung bei den Vereinten Nationen in New York, die Doktoranden-Akademie, aber auch für verschiedene Workshops, Symposien, Exkursionen und Ausstellungen. Die Zuschüsse des Universitätsbundes seien häufig eine Voraussetzung dafür, dass Projekte überhaupt realisiert werden können.

Lauer wies darauf hin, dass die Otto-Friedrich-Universität für das kulturelle und geistige Leben von Stadt und Region ein überaus bedeutender Faktor ist. Nicht weniger wichtig sei, angesichts der Studentenzahlen und der über 1100 Arbeitsplätze sowie der Baumaßnamen der Universität, auch die wirtschaftliche Bedeutung. Universitätspräsident Prof. Godehard Ruppert zufolge liegt die aktuelle Studentenzahl im Wintersemester bei über 13 200.

Starke dankte Lauer für sein Engagement als Präsident seit 2003. Auch den ausscheidenden Beiräten Werner Rupp und Peter Topfmeier, die seit 1993 bzw. 2003 das Wirken des Universitätsbundes unterstützt hatten, dankte der OB. red