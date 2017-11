Starke Mädchen

sek



Die Kinder- und Jugendakademie Saaletal bietet an den Samstagen, 13., 20. und 27. Januar, ein Selbstsicherheitstraining unter dem Motto "Nicht mit mir! - Starke Kinder schützen sich!", für Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr und für Zwölf- bis 14- Jährige von 13.30 bis 16 Uhr an. Dieser Dreitageskurs ist für Kinder gedacht, die sich wenig zutrauen, sich nicht trauen, ihre eigene Meinung zu sagen oder unsicher auftreten. Die Teilnehmer lernen, Gefahren zu erkennen und rechtzeitig Hilfe zu holen. Anmeldungen: Tel.: 0971/ 699 19 09 40 oder www.kja-saaletal.de