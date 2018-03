Starke Frauen von heute

Von Antigone bis Lady Macbeth, von Medea bis zu Käthchen von Heilbronn, die Theaterliteratur ist voll von beeindruckenden Frauengestalten. Was sie uns auch heute noch sagen können, wird Klaus Wührl-Struller in einem Kurs des Evangelischen Bildungswerks am Freitag, 23. März, und Samstag, 24.März, im gemeinsamen Theaterspiel herausfinden.Dabei wird es Momente voller Tiefe, aber auch viel Gelegenheit zum Lachen geben. Eine Anmeldung wird schriftlich bis 21. März erbeten. Veranstaltungsort ist der Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Straße 24 in Bayreuth. Weitere Informationen im Evangelischen Bildungswerk, (0921/5606810) oder unter www.ebw-bayreuth.de . red