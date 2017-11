Am späten Mittwochabend kam es in der Hauptstraße in Großenbrach zu einem Auffahrunfall. Eine 31-jährige Autofahrerin erkannte offensichtlich zu spät, dass die vor ihr fahrende Jeep-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Dadurch wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. pol