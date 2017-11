Standortsuche für einen Mobilfunkmast

Die Gemeinde Leutenbach hält ihre nächste Sitzung am Montag, 20. November, um 19 Uhr im Rathaus ab. Unter anderem geht es um die Beteiligung der Gemeinde an der Standortsuche für einen Mobilfunkstandort und um die Richtlinien für die Belegung des unteren (westlichen) Friedhofsteiles im Friedhof Leutenbach. Des Weiteren beraten die Mitglieder über den Zuschussantrag der Filialkirchenstiftung St. Moritz für die Befestigung der Wege an der Filialkirche.