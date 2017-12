Betrifft: Solarpark:



Längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger von Unterleichtersbach sind gegen das Projekt Solarpark. Energiewende ist keine Standortfrage! Wer künftig auf Kohle- und Atomkraft sowie auf Stromtrassen verzichten will, darf einen Solarpark nicht als "Landschaftsverschandelung" sehen. Solarparks sind zu einem wichtigen Treiber für den Ausbau erneuerbarer Energien geworden und dienen dem Klimaschutz. Solarparks zerstören keine Natur, vielmehr verbessern sie die biologische Artenvielfalt auf der Anlagefläche und der Umgebung. Auf Solarparkflächen gibt es keine Überdüngung, Pestizide, Bodenverdichtung und mehr, und die Natur kann sich wieder erholen. Sie bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten und Vögeln, sie sind somit angewandter Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.

Genau deshalb ist dieser Standort sehr gut gewählt. Die geplante Anlagefläche wird bisher landwirtschaftlich genutzt und liegt in einem "benachteiligten Gebiet", es handelt sich nicht um wertvolles Ackerland. Sie befindet sich in angemessener Entfernung zum Wohngebiet in einer Hanglage und wird in das bestehende Landschaftsbild integriert. Besucher meiner Heimat könnten weiterhin unsere schöne Landschaft genießen und sehen, dass hier verantwortungsbewusst mit Natur und Umwelt umgegangen wird. Ich bin schockiert, wie einige Bürger aus persönlichen Gründen Stimmung gegen die Verpächter machen, diesen wird reine Profitgier unterstellt. In persönlichen Gesprächen wird mir sehr oft klar, dass viele Bürger meine Meinung teilen, sie sich aber gar nicht trauen, es laut zu sagen, um nicht noch mehr Unfrieden in die Gemeinde zu bringen. Da es für unsere Gemeinde kein finanzielles Risiko gibt und unsere schöne Landschaft nicht zerstört wird, sehe ich für mich keine Gründe, die gegen den Bau das Solarparks sprechen. Wir haben hier die Chance, aktiv für Energiewende und Klimaschutz einzutreten.

Michael Reuß,

Unterleichtersbach