Standort gefunden

Nach langer Diskussion ist ein Standort für einen Mobilfunkmast in Kasendorf gefunden worden. Die Gemeinde hat sich bereit erklärt, den Mast auf einem Grundstück am Prelitz errichten zu lassen. Von dort aus kann der gesamte Ort erreicht werden. "Das ist die Chance, den Mast aus dem Ort herauszubekommen"; sagte Roland Hübner (CSU). so