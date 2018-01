Standort der E-Tankstelle steht

Öffentlich oder nichtöffentlich - das war zunächst die Frage in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend. Auf der Tagesordnung stand die Erweiterung des Feuerwehrhauses Hainweiher um einen Schulungsraum und sanitäre Anlagen, die Vorstellung der Planung des Projekts sowie die Auftragsvergabe an ein Architekturbüro.

Zum Unmut der zahlreich anwesenden Feuerwehrleute beschlossen die Räte (bei neun Gegenstimmen aus allen Fraktionen), das Thema hinter verschlossenen Türen zu behandeln. Begründung: Finanzielle Belange müssten zunächst ordentlich besprochen werden, es gehe um Personen, man wolle niemandem zu nahe treten. Zwei Vertreter der Feuerwehr wurden allerdings eingeladen, in der nichtöffentlichen Sitzung ihre Anliegen vorzutragen.



Woolworth statt Schuhmarkt

Die Bedürfnisse der Investoren des geplanten Einkaufszentrums "Seewiese" haben sich geändert. Statt eines Schuhmarktes soll dort nun ein Woolworth-Markt angesiedelt werden. Dafür ist die 4. Änderung des Bebauungsplans "Seewiese" erforderlich. "Ich halte das ganze für einen Zirkus", meinte Thomas Müller (Bürgerverein). Der Bebauungsplan könne nicht jedes Mal geändert werden, wenn der Projektant das Sortiment wechsle. Zudem sehe er in der Nutzungsänderung sowie generell in der Ansiedlung eines "Billigmarktes" eine Gefährdung des Einzelhandels in der Innenstadt. "Wer auf Qualität setzt, kauft weiterhin bei den Fachgeschäften ein", meinte Katrin Weißmann (CSU). "Das Konsumverhalten lässt sich durch Reglementierung nicht ändern. Zudem gibt es bereits Überschneidungen im Angebot, und die Geschäfte in der Innenstadt existieren noch", fügte Wolfgang Sievert (SPD) hinzu. "Wir wollen unsere Stadt attraktiver machen", sagte Günter Knorr (CSU). "Außerdem betreiben wir hier keine Planwirtschaft, wir können nicht vorschreiben, was Woolworth anbietet", ergänzte Marco Hennemann (CSU). Letztlich sei das Kleinkaufhaus ein beständiger Markt, der nicht gleich wieder abzuwandern drohe. "Es geht schließlich auch darum, Steuern einzunehmen, die wiederum in Investitionen wie ein Lehrschwimmbecken fließen können", erklärte Bürgermeisterin Christine Frieß (CSU). Bei vier Gegenstimmen (alle Bürgerverein) beschloss das Gremium die Änderung des Bebauungsplans. Fällt ein in diesem Zusammenhang noch ausstehendes Standortgutachten negativ aus, wird das Verfahren allerdings sofort gestoppt.



Einmütige Zustimmung

Wohin mit der E-Ladesäule? In der Septembersitzung beschlossen die Räte auf Antrag der SPD-Fraktion das Errichten einer Tankstelle für Elektroautos und befürworteten den Standort hinter dem Schustermuseum. "Dort steht die E-Säule nicht optimal", hieß es aus dem Haupt- und Finanzausschuss. Die Verwaltung schlug als alternativen Standort den hinteren Bereich des Raiffeisen-Parkplatzes vor, am Grünstreifen zur Bundesstraße - und erhielt einstimmige Zustimmung. "Dort ist die Ladestation gut sichtbar und erweiterbar", hieß es aus allen Fraktionen. Einstimmig befürwortete das Gremium den Jahresabschluss des katholischen Kindergartens St. Theresia für das Geschäftsjahr 2016/2017 und billigte den Haushaltsplan für 2017/2018.

Jutta Fleischmann, Verwaltungsleiterin des Heilpädagogischen Zentrums der Caritas Lichtenfels, die Betreiberin der Einrichtung ist, erläuterte die Zahlen. Sie konnte von gestiegenen Einnahmen berichten: "Wir hatten im abgelaufenen Jahr mit 14 600 Euro im Plus geplant und steigen mit 31 100 Euro im Plus aus. Im laufenden Kindergartenjahr planen wir mit einem Plus von 31 100 Euro."