Standesamt ist am Mittwoch geschlossen

Die Stadt Forchheim weist darauf hin, dass am Mittwoch, 21. März, das Standesamt in der Sattlertorstraße 5 ganztägig geschlossen ist. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. Bei dieser Gelegenheit informiert die Verwaltung des Standesamtes, dass in Forchheim Personenstandsurkunden auch auf der stadteigenen Homepage ( www.forchheim.de ) über das Portal "Bürgerservice online" bestellt werden können. red