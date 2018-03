Stammtisch pflegt seit 50 Jahren die Geselligkeit

Der Niederndorfer Stammtisch "Fröhliche Zecher" feierte am vergangenen Wochenende sein 50. Jubiläum. Nach einem Dankgottesdienst ging es zum gemütlichen Beisammensein ins Sportheim des ASV Niederndorf, wo der Vorsitzende Lothar Mayer die vergangenen fünf Jahrzehnte Revue passieren ließ. Nach dem offiziellem Teil wurden dann auf einer Großleinwand noch zahlreiche Bilder aus der gesamten Stammtischvergangenheit gemeinsam angesehen.

Gegründet wurde der Stammtisch am 10. März 1968 in der damaligen Metzgerei-Gaststätte Josef Winkelmann. Dabei waren damals die Gründungsmitglieder Hans Ruhmann (Spitzname Pfiff), Alfred Schaufler (Simon), Rudolf Gast (Dulf), Peter Herberger (Pedro), Hans Schaufler (Kapo), Anton Winkelmann (Dug), Lothar Mayer (Lolli), Kurt Herbig, Johannes Adasiak (Rocco) sowie Georg Knauer und Fritz Geiger. In den 1970er Jahren stellten die Stammtischmitglieder die Kerwasburschen, Silvester wurde gemeinsam im Stammlokal gefeiert, und jedes Stammtischmitglied schaffte sich einen hölzernen Bierkrug mit eingraviertem Namen und dem Wappen der jeweils favorisierten Bundesligamannschaft an.

Zum 15-jährigen Bestehen gab es ein Schlachtfest, das 25. Jubiläum wurde ausgiebig mit Musik und einer Bauchtänzerin gefeiert. Der Stammtisch zählte damals 20 Mitglieder. Vorsitzender Lothar Mayer und sein Stellvertreter Josef Gumbmann gaben den Ton an, nachdem zuvor Hans Ruhmann 20 Jahre lang die Geschicke der Zecher geleitet hatte. Es wurde immer großer Wert auf Geselligkeit und Kameradschaft gelegt. Jedes Jahr wurden Wanderungen durchgeführt, ebenso wie ein Preisschafkopfturnier, und es ging gemeinsam auf die Niederndorfer Sommerkirchweih. Frauen und Kinder sind bei den Familienveranstaltungen immer dabei.

40 Jahre Stammtisch wurden mit einem Gottesdienst und anschließendem gemütlichen Beisammensein im ASV-Sportheim in Niederndorf gefeiert, das seit 1996 das Stammlokal der "Fröhlichen Zecher" ist. Früher trafen sich die Mitglieder regelmäßig jeden Freitag, mittlerweile im "gesetzten Alter" und zumeist mit Familie ist nur noch jeden ersten Freitag im Monat Stammtisch. Da wird dann Gott und die Welt besprochen.



Jubiläumsfahrt ist geplant

Zurzeit hat der Stammtisch noch 17 Mitglieder, der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Lothar Mayer, dem Zweiten Vorsitzenden Josef Gumbmann, Schriftführer Adam Geiger, Kassier Erwin Schmidt sowie den Kassenprüfern Josef Ruhmann und Johannes Adasiak. Der Monatsbeitrag wurde ab 1. Januar 2018 von vier auf fünf Euro erhöht. Dieser Beitrag wird investiert für Wanderungen, Grillfest, Brotzeit, Weihnachtsfeier, eine Ausfahrt und den Besuch der Niederndorfer Sommerkirchweih. Eine Winterwanderung wurde bereits am 28. Januar bei guter Beteiligung nach Frauenaurach zum Sportheim durchgeführt. Zur Feier des Jubiläums unternehmen die "Fröhlichen Zecher" im September noch einen Ausflug nach Waldkirchen.

