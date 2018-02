Stammtisch für fränkische Fernfahrer

Für Fernfahrer aus ganz Oberfranken veranstalten Verkehrspolizei Coburg, das Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Oberfranken, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Betriebsseelsorge der Erzdiözese Bamberg einen Fernfahrerstammtisch. Dieser findet am Sonntag, 4. Februar, von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Gaststätte "Wallachei" in Lichtenfels statt. Zunächst liest Journalist Jan Bergrath aus seinem Krimi "Spur der Laster". Anschließend gibt es einen Austausch. Es geht um "Sozialdumping am Eifeltor. Erschreckend durch die Fakten, spannend durch die Handlung", heißt es in der Einladung. Im zweiten Teil kommt David Merck von Verdi. "Kraftfahrerkreise entwickeln sich bundesweit - wer macht mit?" Es geht um Lenk- und Ruhezeiten, aktuelle Probleme und rechtliche Fragen. Weitere Gesprächspartner kommen von Verkehrspolizei und der Gewerbeaufsicht. Ziel ist ein Erfahrungssaustausch über die Arbeitsbedingungen der Fahrer und darüber, Verkehrssicherheit, Arbeitsschutz und Partnerschaft im Straßenverkehr zu verbessern, betonen Pastoralreferent Norbert Jungkunz und Verdi-Bezirksvorsitzender Harald Kober. Anmeldungen werden bis Dienstag, 30. Januar, erbeten bei michaela.krieglsteiner@arbeitnehmerpastoral-bamberg.de oder unter Telefon 0951/9169152. rg