Staffelübergabe der Grünen

Die Grünen konnten bei der Wahl am 24. September ihr oberfränkisches Bundestagsmandat verteidigen. Anstelle von Elisabeth Scharfenberg geht nun Lisa Badum nach Berlin. Badum traf sich mit den Coburger Grünen.

"Ich bin sehr zufrieden, dass wir das Mandat halten konnten und mit Lisa nun eine Frau aus Oberfranken im Bundestag haben, die in Berlin auch die Interessen junger Menschen vertreten kann", sagte Elisabeth Scharfenberg bei der Bezirksversammlung im Grünen Büro am vergangenen Samstag. Zwölf Jahre lang hatte sich Scharfenberg für Oberfranken im Bundestag engagiert. Als Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen machte sie sich für eine nachhaltige Pflegereform stark. Dass der Generationswechsel zur 34-jährigen Lisa Badum so entspannt verlief, freut sie besonders.

Und die "Neue" weiß den Rückhalt ihrer Vorgängerin zu schätzen: "Wir ziehen an einem Strang. Elisabeth hat toll vorgelegt und ich freue mich, dass ich daran anknüpfen darf." Auch Kevin Klüglein vom Coburger Kreisverband teilt seine Freude mit: "Wir freuen uns natürlich sehr, dass es für Lisa geklappt hat." Bei der Bezirksversammlung bedankte sich Badum auch als Sprecherin des Bezirksvorstandes für den starken Rückhalt aus dem Bezirk. "Die Grünen in Oberfranken agieren sehr geeint, die Stimmung ist gut. Zwar ist Oberfranken ein sehr großflächiger Bezirk, aber wir haben viele gemeinsame Themen, die uns vereinen", sagte die neue MdB und sprach das Volksbegehren gegen Flächenfraß oder den Ausbau des ÖPNV in Oberfranken an, für den sie sich einsetzen will. Lena Knauer