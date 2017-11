Staffelstein vor Auswärtshürde

Vor einer hohen Auswärtshürde stehen am Samstag (12.30 Uhr) die Bundesliga-Kegler des SKC Staffelstein, wenn sie bei Nibelungen Lorsch antreten. Die Begegnung ist eine Herausforderung. Die Staffelsteiner haben in der Vergangenheit schon die eine oder andere Niederlage in Südhessen einstecken müssen.



Brütting warnt vor Schlusslicht

Hier wird der Macher des SKC, Hans-Karl Brütting, seinen Schützlinge Tipps geben und gegebenenfalls Umstellungen durchführen. Ziel ist es, die Punkte zu entführen, um einen Schritt weiter in der Tabelle zu kommen. Wem diese Aufgabe zu Teil wird, dürfte erst am Samstag auf der Anlage der Nibelungen feststehen. Denkbar wäre jedoch, dass das Startpaar wie gehabt Torsten Reiser und Julian Hess bilden. Beide haben das Potenzial, den Gegner von Anfang an unter Druck zu setzten.

In der Mittelpaarung sollte dies für Jaroslav Hazva und seinem neuen Teamkollegen Markus Gerdau auferlegt werden. Beide haben bereits klasse Leistungen abgerufen. Am Ende werden demnach Florian Bischoff und Miroslav Jelinek auf die Bahnen gehen. Beide agieren derzeit kämpferisch sehr stark. Als Joker wird Bernd Schwarz parat stehen.

Der Kegelverein aus Lorsch liegt derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach einigen knappen Niederlagen stehen die Südhessen noch ohne Punkt da. Dennoch ist die Mannschaft auf der eigenen Anlage stark genug, um jeden Gegner Schwierigkeiten zu bereiten. Im vergangenen Jahr erzielten die Lorscher gegen Staffelstein einen Bahnrekord. So werden die Gastgeber auch diesmal gegen die Badstädter ihre besten Akteure aufbieten. Dies dürften am Start Frank Gutschalk und Holger Walter sein. Im letzten Heimspiel haben beide die 600er-Marke geknackt. In der Mitte waren Thorsten Gutschalk und Jurek Osinski eingesetzt, und das Schlussduo bildeten Jochen Steinhauer und Michael Straub.



Revanche sollte möglich sein

Die Staffelsteiner sinnen auf Revanche für die Niederlage aus der vergangenen Saison. Sollten die Lorscher aber wieder einen "Zuckertag" erwischen und erneut in die Nähe ihres Bahnrekordes kommen, wird es erneut schwer werden, die Punkte zu entführen. bsch