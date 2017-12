Staffelstein ist nach Sieg gegen schwache Kipfenberger Tabellenführer

In der ersten Bundesliga 120 Wurf verbuchte der SKC Staffelstein seinen ersten Heimsieg. Mit etwas mehr Gegenwehr hatten die Badstädter allerdings schon gerechnet. Doch mit 3375 Kegel boten die Gäste eine schwache Vorstellung im Vergleich zu den 3645 der Hausherren. Florian Bischoff holte sich mit 649 Holz das Bestergebnis des Tages.

Zwei Überraschungen hätte es an diesem Spieltag allerdings geben können. Denn Viktoria Bamberg entging nur knapp einer Niederlage in Lorsch, Meister Zerbst stand mit nur drei Kegel am Ende vor einer Pleite in Breitengüßbach. Beide Favoriten bewiesen aber Nervenstärke und holten die Punkte.



Furioser Beginn

Gleich zu Beginn der Partie fingen die Hausherren furios an. Markus Gerdau ließ seinem Gegenüber Andreas Bayer mit 157:133 keine Chance. Auch Torsten Reiser dominierte seinen Kontrahenten Fabian Lange mit 162:130. Auf der folgenden Bahn hatte Gerdau einiges an schlechten Würfen weg zu stecken, doch das nutzte Bayer nicht aus und verlor mit 137:135. Sein Teamkamerad Lange hatte gegen den Staffelsteiner keine Möglichkeit, sich zu behaupten. Mit 154:139 Holz machte er auch bei dieser Bahn den Sack zu. Markus Gerdau ärgerte sich zwar über diese Bahn, legte aber mit 155 und 158 Kegeln gut nach, was in der Summe 607 Holz bedeutete. Der Kipfenberger konnte zu keiner Zeit mithalten und blieb bei 546 Holz hängen.

Teamkamerad Reiser setzte seine Serie mit 154 und 147 fort und sicherte sich gegen dem Gast (148 und 136) mit 617:553 Kegeln seinen Gesamtsieg. In der Mittelpaarung feierte Julian Hess seinen Einstand auf der neuen Heimbahn. Allerdings verlief dies nicht ganz nach Wunsch. Beide lieferten sich mit 143:139, 146:147 und 158:143 Kegeln ein Duell von Bahn zu Bahn. Alexander Stephan holte mit einer guten Schlussbahn den Vorsprung der Staffelsteiner auf und erzielte mit 138:156 ein Unentschieden von je 585 Kegeln. Besser lief es für Jaroslav Hazva. Sein Gegenpart Dietmar Brosi kegelte konstant, kam aber nie über 140 Zähler. Mit dreimaligen 139 und 135 verbuchte er nur 552 Holz. Das nutzte der Tscheche Hazva aus: Seine 157, 143, 165 und 135 reichten deutlich für einen Punktgewinn.



Bischoff mit Bestleistung

Florian Bischoff schaffte mit 159, 167, 161 und 162 Kegeln 649 Holz, die sich mit 230 im Abräumen und 417 in die Vollen zusammensetzten. Sein Gegenüber Michael Niefnecker musste zusehen, wie der Badstädter immer weiter wegzog. Seine 548 Holz reichten nicht für einen Punktgewinn gegen Bischoff. Miroslav Jelinek hatte es mit Michael Schobert zu tun, der das beste Ergebnis der Gäste kegelte. Beide Spieler fingen ordentlich mit 146:155 und 156:140 an. Auf der dritten Bahn, die Jelinek für sich mit 153:144 Holz entschied, ging es in Richtung 7:1-Sieg. Doch hier machte Schobert dem SKC einen Strich durch die Rechnung. Jelineks schwache letzte Bahn verhinderten einen weiteren Mannschaftspunkt. Durch ein 2:2 an Sätzen, aber drei Holz dahinter (587:591) verlor er. Insgesamt kann der SKC eine positive Bilanz aus dem Spiel ziehen, da die Mannschaft erneut geschlossen auftrat. Als Bonus dafür steht der SKC im Moment auf der Tabellenspitze mit einem halben Mannschaftspunkt Vorsprung, aber punktgleich mit Bamberg und Zerbst. Nächste Woche wird sich zeigen, wie stark der SKC ist, wenn es bei Victoria Bamberg um die Punkte geht. bsch



SKC Staffelstein -

KRC Kipfenberg 6,5:1,5

(19,5:4,5 Satzpunkte, 3645:3375 Holz)

Gerdau - Bayer 4:0 (607:546)

Reiser - Lange 4:0 (617:553)

Hess - Stephan 2:2 (585:585)

Hazva - Brosi 3,5:0,5 (600:552)

Bischoff - Niefnecker 4:0 (649:548)

Jelinek - Schobert 2:2 (587:591)