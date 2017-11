Städtebauförderung in Neunkirchen

Um die Prioritätenfestlegung zur Bedarfsmitteilung nach den Städtebauförderungsrichtlinien für das Programmjahr 2018 im Ortskern Neunkirchen am Brand und Ermreuth, geht es unter anderem in der Marktgemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. November. Die Bevölkerung ist hierzu ab 19 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Weiter wird das Entwicklungskonzept für die Feuerwehren vorgestellt, über die Neustrukturierung der Kita-Bedarfsplanung für 2017 und die derzeitige Situation in den örtlichen Einrichtungen beraten.

Ein weiteres Thema ist der Grundsatzbeschluss zur Einrichtung eines Waldkindergartens als Aussengruppe des Evangelischen Kindergartens Neunkirchen am Brand. red