Stadtrat tagt

Am Dienstag, 21. November, tritt ab 16 Uhr der Konversionssenat im Großen Sitzungssaal im Rathaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen ein Bericht zur Entwicklung der Konversionsliegenschaften, die vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet "Lagarde-Campus" sowie der Bedarf an Sozialwohnungen in der Stadt Bamberg. In der traditionellen Sitzung am 22. November, die um 16 Uhr im Spiegelsaal der Harmonie stattfindet, befasst sich der Stadtrat mit der Übergabe des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2018. red