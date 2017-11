Stadtrat stimmt Kompromiss bei neuem Anbau zu

Bei zwei Gegenstimmen hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dem Bauantrag der Carl von Heß'schen Sozialstiftung über einen weiteren Anbau am Juliusspital das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Bei der Sitzung zuvor war das Thema vertagt worden, weil der geplante vierstöckige Bau mit Flachdach vielen Stadträten viel zu gewaltig war. Sie wollten, dass sich alle Beteiligten noch einmal an einen Tisch setzen und nach einem Kompromiss suchen. Nachdem dies geschehen war, lag der geänderte Entwurf den Räten nun zur Abstimmung vor.



Tagespflegeplätze

Im Erdgeschoss sollen 15 Tagespflegeplätze entstehen, stellte der Bürgermeister das Projekt vor. In den beiden darüberliegenden Geschossen sind so genannte R-Zimmer (rollstuhlgerecht) vorgesehen. Im dritten Obergeschoss waren zunächst behindertengerechte Wohnungen vorgesehen. Darauf wird aber nun verzichtet. Stattdessen wird das dritte Obergeschoss um 1,5 Meter zurückversetzt, womit die Traufkante des bereits bestehenden Anbaus aufgenommen und weitergeführt wird.



Obergeschoss aus Glas

Das zurückversetzte dritte Obergeschoss wird aus Glas bestehen und soll der künftige Veranstaltungsraum, unter anderem für die Erzählcafés, werden, aber auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden können. Sollte der Stadtrat die auch für diese Variante notwendige Befreiung von der Altstadtsatzung nicht aussprechen, werde die Carl von Heß'sche Sozialstiftung den Neubau noch einmal auf den Prüfstand stellen.

Architekt Stefan Buttler ging noch einmal auf Einzelheiten, wie die Traufkante, aber auch die farbliche Anpassung an den bestehenden Bau ein. Christian Lamprecht vom Büro des Sanierungsbeauftragten bezeichnete den Vorschlag als "guten Kompromiss".

"Der Vorschlag ist ein wirklicher Kompromiss", bekräftigte auch Martin Pfeuffer von der Carl von Heß'schen Sozialstiftung. Er freute sich auch über die wesentlich positivere Stellungnahme aus dem Büro des Sanierungsbeauftragten. Der letzten Satz im Brief von Vorstand Marco Schäfer, die Stiftung müsse die Investition bei Verweigerung der Befreiung auf den Prüfstand stellen, dürfe nicht als Drohung verstanden werden. Aber die Stiftung investiere "unheimlich viel Geld" in Münnerstadt. Sie müsse auch schauen, wie sie das hinkriegt.

"Es hat sich sehr gelohnt, noch einmal darüber zu sprechen", eröffnete Dieter Petsch (Forum aktiv) die Diskussion. Wenn man nicht immer gleich zustimme, komme etwas dabei heraus, das für alle Beteiligten besser ist", fand auch 3. Bürgermeister Axel Knauff (SPD). "Bei manchen Vorhaben lohnt es sich nachzuhaken", meinte Leo Pfennig (fraktionslos), der den Vorschlag ebenfalls für einen guten Kompromiss hält.

Rosina Eckert (Forum aktiv) blieb bei ihrer ablehnenden Haltung. "Wir schreiben unseren einfachen Bürgern immer wieder etwas vor." Bei großen Bauträgern werde dann zugestimmt.

Ihm gefalle der Vorschlag auch besser, meinte Michael Kastl, das Beste sei, dass das Juliusspital in der Altstadt liegt. "Ich bin froh, dass dort etwas Neues entsteht. Sehr dankbar für die Übernahme des Spitals und die vielen Investitionen der Sozialstiftung zeigte sich Helmut Blank. "Ich bin froh, dass wir den Antrag zurückgestellt haben", sagt er. Diesmal ging er einschließlich der Befreiungen durch.