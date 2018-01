Stadträtin übt Kritik an Bürgermeister

Während die Sachthemen während der jüngsten Stadtratssitzung von den Kommunalpolitikern sehr konstruktiv und harmonisch diskutiert wurden, heizte sich die Stimmung bei den Anfragen auf.

Britta Bildhauer (SPD), die auch Vorsitzende des Freundes- und Unterstützerkreises Seniorenzentrum St. Elisabeth ist, erinnerte an die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Hauses am 10. November. Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) hatte sich angesagt, musste den Termin aber kurzfristig absagen, weshalb Landrat Thomas Bold (CSU) ihre Rede vorgelesen hat. Sehr viele Gäste seien da gewesen. "Nur unser Bürgermeister hat gefehlt. Ich finde das sehr bedauerlich", sagte Britta Bildhauer. Sie machte ihrem Ärger darüber Luft, dass Helmut Blank - wenn er schon nicht kommen konnte - nicht den Zweiten oder den Dritten Bürgermeister gebeten hat, die Veranstaltung zu besuchen. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sich auch einmal wieder positiv darzustellen, fand die Stadträtin. Die gleiche Kritik richtete sie an den Seniorenbeauftragten der Stadt, der ebenso nicht anwesend gewesen sei. "Es besteht keine Anwesenheitspflicht", konterte der Bürgermeister. Es habe kurzfristig Terminüberschneidungen gegeben. Dann hätte er aber noch den Zweiten oder Dritten Bürgermeister fragen können, hielt ihm Britta Bildhauer entgegen. "Das ist ihre Aufgabe", betonte Rosina Eckert (Forum atkiv). "Sie nehmen ihre Aufgaben nicht wahr."

Britta Bildhauer bemängelte noch, dass der frühere Stadtrat Norbert Reiter bei der Versammlung von geladenen Interessenten bezüglich der weiteren Vorgehensweise bei Kultourismus gewusst hatte, dass der neue Museumsleiter seinen Vertrag noch nicht unterschrieben hatte. Dabei handele es sich um eine Personalangelegenheit, und nicht einmal der Stadtrat habe davon gewusst. Helmut Blank sagte dazu, dass Norbert Reiter bei einem Gespräch vor der Versammlung gefragt habe, ob der Museumsleiter den Vertrag schon unterschrieben hat. Da habe er ihm geantwortet. Der Bürgermeister sieht darin nichts Verwerfliches. Es sei ja bekannt, dass er ein gestörtes Verhältnis bei Rechtsangelegenheiten habe, sagte Rosina Eckert dazu.

Sie wollte noch wissen, wie weit der Haushalt der Stadt gediehen ist. Er liege beim Landratsamt, bekam sie zur Antwort, die Genehmigung werde noch in dieser Woche erwartet.

Fabian Nöth (Neue Wege) erinnerte daran, dass in allen Stadtteilen Verkehrsschauen durchgeführt werden sollten, und Klaus Schebler (Neue Wege) wollte wissen, wie es um die Verwaltungsreform steht. Die baulichen Vorbereitungen seien getroffen, wegen der angespannten Personalsituation sei die Reform aber noch nicht umgesetzt, antwortete Helmut Blank.