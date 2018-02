Stadtmeister gesucht

Der neue Lichtenfelser Fußball-Stadtmeister wird am Samstag, 10. Februar, im Sportzentrum an der Friedenslinde ermittelt. Die Veranstaltung wird um 10.45 Uhr von Bürgermeister Andreas Hügerich eröffnet. Das erste Spiel soll um 11 Uhr angepfiffen werden. Es nehmen acht Mannschaften aus dem Lichtenfelser Stadtgebiet teil. In der Gruppe 1 spielten die SpVgg Isling, der FC Lichtenfels, der FV Mistelfeld und der FC Trieb. In der zweiten Staffel kämpfen der SV Borussia Siedlung Lichtenfels, der FC Schney, der FC Fortuna Roth und die DJK Lichtenfels um den Halbfinaleinzug. Die Vorschlussrundenspiele sind ab 14.30 Uhr angesetzt. Das Endspiel steigt um 15.45 Uhr. Die Sieger werden gleich im Anschluss in der Halle geehrt.

Der Lichtenfelser Hallenfußball-Stadtmeister wird zum 30. mal gekürt. Titelverteidiger ist der FC Lichtenfels, der im vergangenen Jahr im Finale den FC Fortuna Roth mit 5:0 bezwungen hatte. Rund 350 Zuschauer kamen vor einem Jahr ins Sportzentrum. In diesem Jahr ist der FC Schney Organisator der Traditionsveranstaltung.

Als Auflockerung ist nach der Vorrunde ein Einlagespiel zwischen den F-Junioren des TSV Marktgraitz und dem FC Lichtenfels geplant. us



Der Spielplan

11 Uhr: SpVgg Isling - FC Lichtenfels

11.15 Uhr: FV Mistelfeld - FC Trieb

11.30 Uhr: Bor. Siedl. Lichtenf. - FC Schney

11.45 Uhr: FC Roth - DJK Lichtenfels

12 Uhr: FC Trieb - SpVgg Isling

12.15 Uhr: FC Lichtenfels - FV Mistelfeld

12.30 Uhr: DJK Lif. - Bor. Siedl. Lichtenf.

12.45 Uhr: FC Schney - FC Fortuna Roth

13 Uhr: SpVgg Isling - FV Mistelfeld

13.15 Uhr: FC Lichtenfels - FC Trieb

13.30 Uhr: Bor. Siedl. Lichtenf. - FC Roth

13.45 Uhr: FC Schney - DJK Lichtenfels

14 Uhr: Einlagespiel der F-Junioren TSV Marktgraitz - FC Lichtenfels

Ab 14.30 Uhr: Halbfinale

Ab 15 Uhr: Platzierungsspiele

15.45 Uhr: Endspiel