Stadtführungen am Wochenende

Die Nachtwächterführung "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" findet am Donnerstag, 29. März, statt. Treffpunkt ist um 20 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Hermann Laudensack begleitet die Teilnehmer am Samstag, 31. März, auf der kulinarischen Entdeckungstour zu geschichtsträchtigen Orten in der Stadt. Beginn dieser Tour ist um 11.30 Uhr am Rakoczy-Denkmal. Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/8048-444 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.