Stadtführungen am Wochenende

sek



Gäste und Einwohner können am Freitag, 10. November, um 20 Uhr mit dem Nachtwächter verborgene Winkel entdecken. Die 75-minütige Tour startet an der Tourist-Information Arkadenbau. Am Samstag, 11. November, heißt es: "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!" Grand Portier Udo Dickhage führt durch die Stadt. Die 90-minütige Tour beginnt um 11.45 Uhr an der Tourist-InformationArkadenbau. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/ 804 84 44 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.