Stadtführung und Exkursion

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am morgigen Samstag zwei Veranstaltungen an. Unter dem Motto "Kulturhistorisches Allerlei" findet um 10 Uhr ein geführter Stadtrundgang statt. Treffpunkt ist am Museum, Kirchgasse 16. Um 13 Uhr beginnt eine Exkursion unter dem Motto "Botanik". Die etwa acht Kilometer lange Wanderung mit leichtem Schwierigkeitsgrad führt rund um den Staffelberg. Eine Einkehr ist vorgesehen. Treffpunkt ist am Parkplatz gegenüber dem Friedhof in der Viktor-von-Scheffel-Straße in Bad Staffelstein. Für Gästekarteninhaber sind beide Veranstaltungen kostenfrei. red