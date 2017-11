Stadtführung mit dem Nachtwächter

sek



Mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel entdecken, das können Einheimische und Gäste am Samstag, 17. November, ab 20 Uhr. Während der abendlichen Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" erkunden die Teilnehmer die Stadt und ihre Geschichte. Die zirka 75-minütige Tour startet an der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de