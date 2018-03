Stadtderby auf Kunstrasen

Die Fußball-C-Junioren des FC Eintracht Bamberg empfangen am Samstag in der Bayernliga im lange ersehnten Stadtderby die DJK Don Bosco Bamberg. Aufgrund der Sperre der städtischen Rasenplätze kann die Partie nicht, wie ursprünglich vorgesehen, im Fuchsparkstadion ausgetragen werden. Sie findet nun um 12.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Eintracht statt.

Die FCE-Mannschaft um die Stefan Grasser und Edgar Tischner ist höchst motiviert, und das Rahmenprogramm soll ein zusätzlichen Anreiz für die Zuschauer bieten, sich dieses Spiel nicht entgehen zu lassen. Die Gastgeber (5.) können mit einem Sieg in der Tabelle an der DJK (4.) vorbeiziehen. Während der FC Eintracht sich diese Chance nicht entgehen lassen will, möchten die Wildensorger dieses Szenario natürlich verhindern. red