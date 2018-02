Zu einer öffentlichen Versammlung zum Thema

"Stadt-Illumination - was ist das, wie geht das?" lädt der Verein 1000 Jahre Kronach ein. Den Vortrag mit Bildern hält Michael Müller, Dozent an der Hochschule Coburg (Diskussion möglich). Die Veranstaltung findet am 8. Februar im Pavillon der Sparkasse Kronach statt (19 Uhr, geöffnet ab 18.30 Uhr). Der Eintritt ist frei. red