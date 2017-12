Stadt Haßfurt erhielt zwei Ölgemälde von Richard Höppner

Zwei beeindruckende Gemälde konnte die Stadt Haßfurt vor kurzem in Empfang nehmen. Die Kunstwerke wurden von Richard Höppner gemalt. Von Beruf Klempner und Spengler hatte er eine Familie in Grünberg (Schlesien). Nach dem Krieg fanden er und seine Frau Martha Höppner ihre Kinder in Düsseldorf wieder. In einer kleinen Wohnung, die auch als Atelier diente, übertrug er maßstabsgetreu Postkarten aus Haßfurt auf eine große Leinwand und füllte sie mit Ölfarben aus. Die Postkarten hatte er von seiner Schwiegertochter Katharina Höppner, die am 28. März 1922 als Katharina Weißenseel in Haßfurt geboren wurde.

Sie erinnerte sich immer gerne an ihre Heimatstadt Haßfurt, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Sie wohnte in der Nähe des Fröschturms und des Mains, wo Gänse und Enten schwammen. Später zog sie mit ihren Eltern und ihren zahlreichen Geschwistern in die Goethestraße. Nach ihrer Heirat fand sie mit ihrem Ehemann Arbeit im Rheinland, wo sie sich niederließen und gemeinsam ein Haus bauten. Dort konnte durch ihren Schwiegervater ihr großer Wunsch nach Bildern aus ihrer Heimatstadt Haßfurt verwirklicht werden. Die Familie hat sie von einem Umzug nach Haßfurt abgehalten. Sie hätte dafür ihre Kinder, Enkelkinder und Urenkel verlassen müssen.

Ihre Kinder konnten sie noch vor ihrem Tod davon überzeugen, die beiden Erinnerungsstücke an ihre Geburtsstadt Haßfurt zu übergeben. Katharina Höppner ist am 8. Oktober 2016 gestorben und liegt heute neben ihrem Mann auf dem Friedhof in Langenfeld-Reusrath begraben.

Hans-Peter Höppner, ein Sohn der Verstorbenen, hat den Transport der Bilder nach Haßfurt veranlasst und lieferte eines der Gemälde mit seiner Frau persönlich im Rathaus ab. Bürgermeister Günther Werner versprach, dem Wunsch der Familie nach einer Spende an die Haßfurter Seniorenheime nachzukommen. Beide Bilder bekommen einen Platz im Rathaus. red