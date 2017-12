Stadt gibt Plätze frei

Nachdem die erwarteten Regenmengen geringer ausgefallen sind und die Plätze das Wasser in den Untergrund abgeben konnte, hat das Gartenamt der Stadt Bamberg die Rasenplätze am Freitag wieder freigegeben, soweit diese bereits gekehrt und daher bespielbar sind. Die Mitarbeiter des Gartenamtes sind seit Freitag unterwegs und werden den noch liegenden Rasenschnitt von den Plätzen kehren. Allerdings wird dies nicht auf allen Plätzen möglich sein, da die Mengen an einem Tag nicht zu bewältigen sind. df