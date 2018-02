Stadt fusioniert Ämter

Ämterfusion im Rathaus: Die in den vergangenen Jahren als eigenständige Organisationseinheiten geführten Dienststellen "Amt für öffentliche Ordnung" und "Amt für Brand- und Katastrophenschutz" der Stadt Bayreuth werden ab sofort als "Amt für öffentliche Ordnung, Brand und Katastrophenschutz" zusammengeführt.

Die Leitung dieser neuen Dienststelle wurde dem bisherigen Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes, Harald Burkhardt, übertragen. Er tritt die Nachfolge des bisherigen Ordnungsamtsleiters Alfons Linhardt an, der Ende Januar in den Ruhestand getreten ist.

Harald Burkhardt wird auch weiterhin die Geschäfte des "Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayreuth-Kulmbach" führen. red