Forchheim liegt in der Genussregion Oberfranken mit den meisten Brauereien, Bäckereien und Metzgereien. Eine Vielzahl an Betrieben stellen hier Regionalprodukte her und verkaufen sie. Um diese Betriebe online auf einen Blick zu präsentieren, gibt es jetzt auf www.forchheim-erleben.de eine Onlineplattform mit allen Regionalprodukten. Das teilt die Stadt Forchheim mit.

Auf der Onlineplattform sind alle Forchheimer Betriebe vertreten, die Regionalprodukte produzieren und Geschäfte vor Ort, die fränkische Produkte verkaufen, denn Forchheim habe in punkto Regionalgenuss viel zu bieten: Vier Brauereien, viele Metzgereien und Bäckereien mit eigener Herstellung, eine Kaffeerösterei im Herzen der Altstadt, ein Feinkostgeschäft mit eigener Teichwirtschaft und einen Krenbauern, der verschiedenste Produkte mit Meerrettich herstellt. Darüber hinaus gibt es laut der Stadt zahlreiche Geschäfte, die hier hergestellte Produkte verkaufen.



Fotos und Kontaktdaten

Das Portal listet für jeden Betrieb einzeln die Spezialitäten, Öffnungszeiten, Fotos und Kontaktdaten auf.

Zudem gibt es eine Übersicht, welche Produkte auf dem Wochen- und Bauernmarkt auf dem angeboten werden. "Mit dieser Online-Plattform wollen wir der Vermarktung regionaler Produkte in der Stadt Forchheim einen weiteren Impuls geben. Gleichzeitig wollen wir auch mit den regionalen Genussmittelerzeugern ein gemeinsames Portal schaffen", erklärt der Referent für Wirtschaft und Stadtmarketing, Viktor Naumann. red