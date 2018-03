Stadt beteiligt sich an Gastgeberverzeichnis und Imagebroschüre

Mit 50 Prozent, höchstens 5000 Euro, wird sich die Stadt Münnerstadt am Gastgeberverzeichnis und der Imagebroschüre beteiligen, die der Gewerbeverein "Kaufhaus Mürscht" herausgibt. So lautete der einstimmige Beschluss am Montag.

Christine Schikora, Oliver Schikora und Arno Reuscher vom Gewerbeverein stellten das Projekt vor. Das Gastgeberverzeichnis sei verteilt worden, aber nicht mehr nachgedruckt, sagte Oliver Schikora. Deshalb sei der Wunsch an sie herangetragen worden, das Gastgeberverzeichnis zu erneuern und gleich eine Imagebroschüre mit herauszugeben. "Es ist nichts mehr da, die Kollegen brauchen etwas." Und: "Wir würden uns über einen Obolus der Stadt sehr freuen, die Imagebroschüre ist schließlich für die ganze Stadt", so Oliver Schikora.

Die Kosten für beide Broschüren bezifferte Arno Reuscher auf etwa 10 000 Euro. Sein Vorschlag: Der Gewerbeverein trägt die eine Hälfte, die Stadt die andere.

Es gehe darum, den momentanen Engpass zu überbrücken, bis die beiden Stellen für Stadtmarketing und Kulturarbeit wieder besetzt sind. Der Diplom-Grafikdesignerin schwebt ein modernes Layout für die Broschüren vor. Als Beispiel zeigte sie eine Broschüre über Ostheim.



Für Stadt und Gewerbe

Das Gastgeberverzeichnis und die Imagebroschüre seien zwei Produkte, die die Stadt verschicken kann, aber auch von den Gewerbetreibenden verteilt werden können. Sinnvoll sei eine höhere Auflage, damit die Broschüren auch an verschiedenen Tourist-Informationen ausgelegt werden können.

Zum Image meinte Oliver Schikora, dass sich Münnerstadt eben nicht in der oft genannten Zangenlage zwischen Bad Kissingen und Bad Neustadt befinde. Beispielsweise mit der Altstadt, der Stadtpfarrkirche, dem Kloster Maria Bildhausen und dem Golfplatz habe Münnerstadt viel zu bieten, und das mitten im Bäderlandkreis Bayerische Rhön und als Tor zur Rhön. "Wir, als Einheimische, nehmen das gar nicht mehr so wahr."

Bürgermeister Helmut Blank (CSU) dankte für den Vortrag. Er sei zunächst der Meinung gewesen, man könne mit den Broschüren warten, bis die neuen Fachkräfte da sind. Es sei aber dringender Handlungsbedarf geboten. "Ich könnte mir vorstellen, dass der Stadtrat bereit ist, 5000 Euro zu übernehmen", meinte das Stadtoberhaupt. "Ich würde das sehr begrüßen." So sah es dann auch der Stadtrat.

Ab 1. Mai ist die Stelle des Kulturmanagers mit Leitung Henneberg-Museum besetzt. Der Gewerbeverein will bei der Erstellung der Broschüren mit dem neuen Leiter zusammenarbeiten, auch mit dem Zuständigen für das Stadtmarketing und den Tourismus, wenn die Stelle wieder besetzt ist.