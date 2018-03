Stadt beseitigt Schadensstelle am ZOB

red



In der Brückenstraße hat sich die Fahrbahn direkt an der Zufahrt zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Promenade auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmeter stark abgesenkt. Die Folge sind Erschütterungen im Umfeld, gleichzeitig ist hier eine Gefahrenquelle für Zweiradfahrer und Fußgänger entstanden, berichtet die städtische Pressestelle. Die Arbeiten zur Beseitigung der Schadensstelle beginnen am kommenden Montag, 26. März, ab Ostersamstag, 6 Uhr, ist die Baustelle geräumt und der ZOB wieder uneingeschränkt befahrbar.Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) weiter mitteilt, finden zunächst Arbeiten am Randbordstein im Kurvenbereich Brückenstraße - Promenade statt. Der Fahr- und Fußgängerverkehr sei hierdurch nicht beeinträchtigt.Für die anschließenden Fräs- und Asphaltarbeiten auf gesamter Fahrbahnbreite muss die Brückenstraße allerdings am Gründonnerstag und Karfreitag gesperrt werden.Während dieser Zeit sind folgende verkehrliche Auswirkungen zu beachten:- Die Brückenstraße wird zur Sackgasse, die Zufahrt zu den Anwesen ist für Anlieger frei.- Die Zufahrt von der Brückenstraße in die Nördliche Promenade ("Verkehrsberuhigter Bereich") ist während dieser Zeit nicht mehr möglich.- Von der Sperrung der Brückenstraße sind am 29. und 30. März auch die Stadtbusse betroffen: Die Busse der Linie 901 Richtung Gartenstadt halten an Bussteig O. Die Linie 901 Richtung Klinikum hält an einer Ersatzhaltestelle in der Willy-Lessing-Straße zwischen Brückenstraße und Franz-Ludwig-Straße. Die Linien 909, 910, 912, 920 und 928 halten an Ersatzhaltestellen in der Willy-Lessing-Straße zwischen Franz-Ludwig-Straße und Schönleinsplatz. Die Linien 921 und 922 halten an Bussteig A.Auf der Linie 920 kann die Haltestelle "Wilhelmsplatz" stadtauswärts nicht bedient werden. Über die Änderungen informieren die Stadtwerke Bamberg auch vor Ort an den Haltestellen sowie auf ihrer Internetseite unter www.stadtwerke-bamberg.de/bus Die Stadt Bamberg bittet in ihrer Mitteilung um Verständnis für die Notwendigkeit der Straßenbaumaßnahme und die unvermeidlichen Belästigungen während der Bauzeit.