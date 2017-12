Staatsminister Herrmann bei den "geheimen Helden"

Bayerns Staatsminister Joachim Herrmann setzt weiterhin auf ehrenamtliches Engagement von Frauen und Männern im Verein. Herrmann betonte in seiner Festrede anlässlich des Ehrenabends des Fußballkreises Erlangen/Pegnitzgrund im Sportheim des SC Uttenreuth, dass er stolz sei, Vereine auch zukünftig unterstützen zu können. Auch Kreisvorsitzender Max Habermann hob die Bedeutung des Ehrenamts hervor. Den Ehrungen voraus ging eine Talkrunde, in der Frederic Ruth als Bürgermeister der Gemeinde Uttenreuth über den großen ehrenamtlichen Einsatz in seiner Kommune berichtete.

Als Anerkennung für ihre Arbeit wurden ausgezeichnet: Christopher Kokott (SG Siemens Elangen), Niklas Stelzner (TSV Kirchehrenbach), Marco Weigand (SC Uttenreuth), Mario Engelhardt (SpVgg Weigendorf) und Laura Mönch (ASV Weisendorf). U-30-Kreissieger wurde Florian Böhm (SpVgg Heroldsbach/Thurn).

Für ihre Leistungen im kurzfristigen, intensiven bzw. projektbezogenen Ehrenamt wurden für den Ehrenamtspreis 2017 von ihren Vereinen vorgeschlagen: Manuela Brendel (TSC Bärnfels), Michael Fürsattel (SF-FC Büg), Christof Dambietz (SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter), Klaus Milke (SC Egloffstein), Rainer Gelzleichter (ASV Herzogenaurach), Martina E. Kellner (SV Kleinsendelbach) und Marko Löffler (ASV Weisendorf). Ralf Klieber (SC Uttenreuth) vertrat als Kreissieger den Fußballkreis bei der Ehrenamtsgala im GOP-Variete-Theater in München.

Traditionell zum Abschluss des Ehrenabends erfolgte die Übergabe der DFB-Uhr für langjährigen ehrenamtlichen Dienst an: Helmut Wölfel (SC Adelsdorf), Marie-Luise Lehnard (1. FC Burk), Leo Schnörer (SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter), Heinz Lifka (SC Eckenhaid), Holger Müller (SpVgg Erlangen), Gerhard Ide (ASV Forth), Rainer Wagner (SV Hetzles), Rudolf Meier (Hiltpoltsteiner SV), Bernd Marsching (TSV Kirchehrenbach), Anton Umlauf (SV Neuhaus- Rothenbruck), Mario Hofmann (TSV Neunkirchen a. Brand), Roland Kral (ASV Pegnitz), Renate Liedel (SV Simonshofen), Valerie Düning (FC Stöckach), Heike Wunder (SV Tennenlohe), Kurt Niessalla (SV Vorra), Gerald Bauer (FSV Weißenbrunn) und Silvia Oyntzen (ASV Weisendorf).

Die DFB-Uhr für Funktionäre erhielt der Vorsitzende des Kreissportgerichtes, Kurt Leonhard Vogl.

Neben den Einzelehrungen erhielt der 1. FC Röthenbach erstmalig die "Goldene Raute" überreicht. AlexanderMännlein