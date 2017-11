Landrat Michael Busch übernahm die staatliche Ehrung von Andy Büschel für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Großwalbur. Busch bekundete damit seine Wertschätzung. Dank und Anerkennung sowie hohen Respekt zollte er allen Feuerwehrleuten. Von einer neuen Herausforderung sprach der Landrat in Bezug auf die neu hinzugekommene ICE-Strecke mit Tunnel und Brücken. Die Übung auf dieser Strecke sei hervorragend verlaufen, sagte Busch. Dafür dankte er vor allen den Führungskräften und ließ die neu angeschafften vier Feuerwehrautos mit Drehleitern nicht unerwähnt. Andy Büschel dankte Busch für dessen 25-jährigen Dienst und überreichte die Ehrenurkunde des bayerischen Staatsministeriums sowie das Ehrenzeichen in Silber. Den Werdegang des Geehrten zeigte der Vereinsvorsitzende Manfred Brückner auf und verlas die abgelegten Leistungsprüfungen der Stufen eins bis sechs sowie die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, die Digitalfunkausbildung sowie den Maschinisten- und Motorsägenlehrgang. Des Weiteren ist Andy Büschel stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Kreisbrandmeister Manfred Brückner dankte dem zuverlässigen Hauptfeuerwehrmann für seine vorbildlich geleistete Arbeit.



"Steckt man nicht so weg"

Ebenfalls Dank und Anerkennung für die vielen hervorragenden Leistungen überbrachte der Bürgermeister der Gemeinde Meeder, Bernd Höfer. "Schwere Unfälle steckt man nicht so schnell weg", war Büschels Aussage auf die Frage des Bürgermeisters, wie er auf all die Einsätze reagiere. Höfer überreichte eine Urkunde und den Schutzpatron, den heiligen Florian, als Anerkennung der Gemeinde Meeder.

Auf die Bildung der Kindergruppen im Landkreis Coburg verwies Kreisbrandrat Manfred Lorenz. Der Nachwuchs müsse gut eingebunden werden. Kreisbrandinspektor Stefan Püls schloss sich den Vorrednern an. Er richtete einen Dank an die Partner, die bei einem schweren Einsatz die erforderliche Unterstützung leisten. Von den Feuerwehrkameraden erhielt Andy Büschel den obligatorischen Bierkrug. Neben der staatlichen Ehrung fanden Vereinsehrungen statt, die der Vereinsvorsitzende Manfred Brückner mit seinem Stellvertreter Andy Büschel durchführte. Die Mitgliedschaft sei für Zuschüsse von Neuanschaffungen der Wehr sehr wichtig, betonten beide. Hans-Georg Tiroch und Andy Büschel erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft die Vereinsehrennadel in Silber. Für 50-jährige Treue wurden Helmut Kräußlich, Matthias Rausch, Edwin Schunk, Rainer Denziol, Hartmut Puff, Hartmut Schubert und Raimund Heider mit einem Wappen bedacht. Seit 60 Jahren sind Herbert Bauersachs und Werner Griebel dem Verein treu.

An den offiziellen Teil schloss sich ein gemütliches Beisammensein der Feuerwehrkameraden mit Partnern im Gemeinschaftsraum des ehemaligen "Hauses der Bäuerin" an.

