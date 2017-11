St. Martin lehrt Mitgefühl

Die Kindertagesstätte der Kinder- und Jugendhilfe St. Josef in Eltmann lädt zum Martinsumzug ein: Mit roten Backen, bunten Laternen in der Hand und leuchtenden Augen folgen Kinder jedes Jahr im November dem Heiligen Martin auf dem Pferd.

Der Martinstag wird von den Kindern der Tagesstätte der Kinder- und Jugendhilfe St. Josef vorbereitet, teilt die Eltmanner Einrichtung mit. Im Kindergarten wurden eifrig die Laternen gebastelt. Die Proben für die Martinsgeschichte sind in vollem Gange. So kann sich das Publikum am Sonntag, 10. November, ab 17.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Eltmann auf ein Martinsspiel in traditioneller, wie moderner Interpretation freuen. Außerdem wurden Martinslieder mit Gitarrenbegleitung geübt.

Der Heilige Martin begleitet hoch zu Ross den Martinsumzug vom Marktplatz über den Johannes-Nas-Platz, die Schottenstraße und Dr.-Georg-Schäfer-Straße hin zur Oskar-Serrand-Straße.

Seinen Ausklang findet der Zug beim Martinsfeuer mit Kinderpunsch und Imbiss im Hof der Kinder und Jugendhilfe St. Josef. Der Festakt wird alle zwei Jahre von den Eltern und dem Personal der Tagesstättenkinder organisiert und ausgerichtet.

Der Martinstag ist ein fester Bestandteil in der Einrichtung. "Für Kinder kann Sankt Martin eine noch viel tiefere Bedeutung bekommen, die ihnen wichtige Werte mit auf den weiteren Lebensweg gibt", erklärt Karin Unsleber, Kindergartenleitung in St. Josef. "Das Vorbild des Heiligen Martin, der sich Not leidenden Menschen gegenüber als mitfühlender und barmherziger Helfer zeigt, vermittelt Kindern eine wichtige Botschaft", unterstreicht die erfahrene Erziehern. Durch sein Vorbild und seine Geschichte können sie Mitgefühl besser verstehen und selbst entwickeln. Ein Höhepunkt ist, die Geschichte zusammen nachzuspielen. So können Kinder aktiv in das Geschehen eintauchen und selbst erleben, was der Heilige Martin für den Bettler getan hat. red