St. Georg hat neun neue Helfer am Altar

Die knapp 90 Kinder und Jugendliche zählende Höchstadter Ministrantengemeinschaft füllte mit Eltern und Angehörigen die Spitalkirche bis auf den letzten Platz. Grund dafür war die Aufnahme neun neuer Ministranten. Johanna Herbst, Theresa Beier, Pascal Winterling, Rene Kitzing und Peter Dellermann bildeten bereits ab Mai ihre Zöglinge für den Einsatz im Gottesdienst aus. Seit August wurden die "Neuen" fest in den Dienstplan der St.-Georgs-Pfarrei integriert. Nach dieser Bewährungszeit erhielten sie nun von Dekan Kilian Kemmer ein gesegnetes Kreuz überreicht, das sie während ihrer Dienste tragen werden.

Im Namen der Pfarrei dankte Kilian Kemmer den neu aufgenommenen Emilia Dengler, Felix Denk, Fabian Winterling, Franziska Sailer, Carmen Berier, Laura Thurn, Marvin Heienbrok, Benedikt Haus und Benno Hennecke und deren Eltern für ihre Dienstbereitschaft mit den Worten: "Dass es auch in der Kirche viel zu tun gibt, wissen alle. Die einen sagen: Warten wir es ab. Die anderen: Packen wir es an. Ich bin froh, dass ihr zu letzteren gehört."

Beim anschließenden Fest im Pfarrhaus von St. Georg präsentierte Benedikt Döring seinen Film von der diesjährigen Ministrantenfahrt nach Rom und Einsiedeln. In Rom waren die Höchstadter Ministranten im August von Papst Franziskus empfangen worden. LM