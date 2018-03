St 2254 wird wieder zur Baustelle

Die Staatsstraße zwischen Frensdorf und Herrnsdorf soll breiter und übersichtlicher werden und zudem einen begleitenden Radweg erhalten. Die Arbeiten dafür hat das Staatliche Bauamt bereits im vergangenen Oktober aufgenommen. Nach der Winterpause werden sie nun fortgeführt. Dazu muss die Staatsstraße 2254 ab Montag, 5. März, erneut für den Verkehr vollständig gesperrt werden.



Zwölf Kilometer Umleitung

Die Umleitung führt ab Herrnsdorf über Sambach, Oberndorf, Weiher und den Kreisverkehr bei Vorra und wird entsprechend ausgeschildert. Die Umleitunsstrecke ist knapp zehn Kilometer länger als das etwa 2,5 Kilometer lange Teilstück der St 2254, das erneuert und ausgebaut wird.

Die Bauarbeiten werden nach Angaben des Bauamts voraussichtlich bis zum Frühsommer 2018 andauern. Als spätester Termin wird der 29. Juni genannt. Auf der Straße zwischen Herrnsdorf und Frensdorf sind normalerweise durchschnittlich fast 2800 Fahrzeuge pro Tag unterwegs.

Dem Staatlichen Bauamt zufolge ist die Straße insgesamt schadhaft. Sie weist demnach in großen Teilbereichen eine Vielzahl von Rissen, Spurrinnen, Verdrückungen und teilweise auch Fahrbahnausbrüche auf. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite von 5,0 bis 5,50 Meter und der unübersichtlichen Linienführung komme es insbesondere beim Lkw-Begegnungsverkehr immer wieder zu gefährlichen Situationen. Allerdings ist der Schwerverkehrsanteil bei weniger als 100 Fahrzeugen am Tag relativ gering auf diesem Abschnitt der St 2254. 84 Laster waren es bei der letzten Verkehrzählung täglich.





Verbreiterung auf 6,50 Meter

Die Fahrbahn soll in den kommenden Monaten von Grund auf erneuert und auf 6,50 Meter verbreitert werden. Enge Kurven und unübersichtliche Kuppen sollen abgeflacht werden. Für Fußgänger und Radfahrer wird ein Geh- und Radweg angelegt. Die Gesamtkosten werden vom Bauamt auf rund 2,8 Millionen Euro veranschlagt.