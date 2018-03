SSV startet in die Restsaison

Die ersten Nachholspiele waren für dieses Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Ost angesetzt - doch gespielt wird wohl nur in Einzelfällen. Die geplanten Partien zwischen dem FC Eintracht Münchberg und dem ATS Kulmbach sowie dem VfR Katschenreuth und dem TSV Mistelbach wurden bereits abgesagt. Auch die Partie des SSV Kasendorf beim SV Poppenreuth (Sonntag, 14 Uhr) steht kurz vor der Absage.



Bezirksliga Ost

SV Poppenreuth -

SSV Kasendorf

Der Platz ist knochenhart gefroren und gegenwärtig ist nicht davon auszugehen, dass die Sonne den Rasen so erwärmt, dass die Austragung der Partie möglich ist. Da die SVP-Verantwortlichen erst am Samstagnachmittag bei einer Platzbesichtigung eine Entscheidung treffen wollen, ging SSV-Trainer Christoph Wächter am Freitag vom Start seines Teams in die Restsaison aus.

Der SV Poppenreuth steht derzeit mit 23 Punkten auf Platz 12, dem ersten Relegationsplatz. Und wenn die Poppenreuther die bedrohliche Lage verbessern wollen, dann müssen sie vor allem ihre Heimspiele gewinnen.

Da wird freilich der SSV Kasendorf etwas dagegen haben, denn die Wächter-Truppe kann Tabellenführer TSV Mistelbach bei einem Spiel im Rückstand und nur zwei Punkten Differenz wieder vom Thron stoßen.