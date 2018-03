SSV Kasendorf muss nach 4:1-Führung noch zittern

Der SSV Kasendorf hat den zweiten Platz in der Bezirksliga Ost übernommen: Er profitierte vom Ausrutscher des BSC Bayreuth-Saas und erledigte erfolgreich seine Hausaufgaben bei Kellerkind ATS Hof/West. Allerdings musste der SSV beim 4:3-Auswärtssieg trotz einer zwischenzeitlichen Drei-Tore-Führung um den Erfolg zittern.



Bezirksliga Oberfranken Ost

ATS Hof/West -

SSV Kasendorf 3:4

Die erste beiden Chance der flotten Partie vergab der Hofer Madalin Hustin. Und dann bestrafte Andreas Pistor eine Unachtsamkeit in der Hofer Deckung mit dem 0:1. Das Spiel blieb aber weiter offen. Erst parierte ATS-Schlussmann Daniel Bode einen Schuss von Jochen Hollfelder glänzend, dann waren gelungene Pässe im Mittelfeld Ausgangspunkt zum 1:1. Dimitrios Nikolaidis ließ sich die Chance zum 1:1 nicht nehmen.

Ein erneuter Abstimmungsfehler in der ATS-Abwehr brachte nur Sekunden später die erneute Kasendorfer Führung. Erneut hatte Pistor getroffen und leitete damit eine Druckphase der Gäste ein. Sie bestimmten nun das Geschehen und erhöhten bis zur Pause auf 1:4 - eine Vorentscheidung war das allerdings noch nicht.

Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Tarik Djemai aus kurzer Distanz auf 2:4. Der ATS war nun spielbestimmend, ließ aber viele Chancen liegen. Doch auch die Gäste waren im Abschluss fahrlässig: Als Daniel Grasgruber im Strafraum von den Beinen geholt worden war, trat Pistor zum Elfmeter an und schoss über das Tor. So hofften die Gastgeber nach dem Anschlusstreffer zehn Minuten vor Schluss noch auf den Ausgleich. Allerdings rannten die Hofer vergeblich an. Beim Gast waren Pistor und Grasgruber die Besten. Der ATS zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Schiedsrichter Knauer leitete die Partie hervorragend.



SSV Kasendorf: Cukaric - Fuchs, Ellner, A. Pistor, Hollfelder, Schubert, Titus (70. Korzendorfer), Grasgruber, Lauterbach (52. Hahn), Schorn, Mullen (88. Heißenstein).



Schiedsrichter: Knauer (SpVgg Isling). - Zuschauer: 64. - Tore: 0:1 A. Pistor (14.), 1:1 Nikolaidis (29.), 1:2 A. Pistor (30.), 1:3 Lauterbach (38.), 1:4 Grasgruber (41.), 2:4 Djemai (47.), 3:4 Musaev (81.). red