SSG Coburg verpasst Sprung ins Bundesfinale

Zum DMS-Masters-Landesentscheid trafen sich 13 bayerische Schwimmvereine in Dachau. Insgesamt 16 Mannschaften kämpften um den Einzug ins Bundesfinale, das am kommenden Samstag in Hamburg stattfindet.

Erstmalig stellte auch die SSG Coburg eine Mannschaft. Dazu waren mindestens vier Frauen und vier Herren aus fünf Altersklassen notwendig. Gewertet wird nach einer speziellen Masters-Umrechnungstabelle, die den jeweiligen Altersklassenrekord in Punkte umrechnet. Nach dem Motto: Je älter und schneller man ist, desto mehr Punkte gibt es.

In der Altersklasse (AK) 45 hatte Jan Lippmann die 200 Meter Brust und 400 Meter Freistil zu absolvieren, Bernd Eichler die 200 Meter Rücken. Dabei sprangen zwischen 259 und 553 Punkte heraus. Als Neu-SSGler durfte Ralf de Bruyn bei 50 und 100 Meter Schmetterling sowie 100 Meter Lagen antreten. Er erreichte 1471 Punkte.

Die Altersklasse darunter wurde von Steffen Beetz belegt. Er hatte 100 und 200 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling auf seinem Programm. Seine Ausbeute: 1147 Punkte. Conrad Schulz (AK25) lieferte tolle Rennen über 200 Meter Lagern, 100 Meter Brust und 50 Meter Freistil ab. 1402 Punkte wanderten auf das SSG-Konto. Martin Pohl steuerte sogar mit seinen Strecken 50 und 100 Meter Brust und 200 Meter Lagen 162 Punkte mehr bei.



Kein Vertreter aus Bayern dabei

Bei den Frauen war Andrea Eschrich in der AK50 als Rückenspezialistin über 50 und 100 Meter am Start und holte 1189 Punkte. Victoria Ryan als Jüngste der SSG in der AK20 hatte die intensivsten Strecken mit 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen zu absolvieren und kam auf 937 Punkte. Älteste Schwimmerin war Kristina Geuter in der AK65. Mit zwei Starts über 400 und 800 Meter Freistil wurden 1482 Punkte auf dem Additionsstreifen notiert. Andrea Chmiel ließ über 100 und 200 Meter Freistil sowie 100 Meter Rücken nichts anbrennen und erreichte gute 1773 Punkte.

Damit standen am Ende 11 971 Punkte auf dem Coburger Konto und das bedeutete Rang 12 in Bayern. Laut vorläufiger Tabelle des deutschen Schwimmverbandes rangiert Coburg auf Platz 67 in Deutschland. Kein bayerischer Verein hat die Qualifikation für Hamburg geschafft. bei