SRK Nordhalben setzt sich gegen acht Konkurrenzteams durch

Schützen der Bayerischen-Kameraden-Vereinigung (BKV) lieferten sich in der

Schießanlage in Posseck ein Vergleichsschießen. Sieger wurde die Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Nordhalben. Insgesamt nahmen an dem Wettbewerb neun Mannschaften teil.

Davon wurden allein vier Teams von der Veteranen- und Soldatenkameradschaft (VSK) Gifting-Posseck-Grössau gestellt, die als ausrichtender Verein mit gutem Beispiel voran ging. Auch die einzige reine Damen-Mannschaft im Feld ging für die VSK an den Start. Susanne Erhardt, Birgit Rittmann und Anna Schuberth zeigten großes Talent für den Schießsport und sicherten sich schließlich einen hervorragenden vierten Rang.



Premiere

VSK-Vorsitzender Gottfried Betz, zugleich auch Kreis- und

Bezirksvorsitzender, sowie Kreisschießwart und Kreisreservistenbetreuer Udo Leikeim führten die Siegerehrung durch. Sehr freuten sie sich, dass das Vergleichsschießen erstmals in der - im letzten Jahr im ehemaligen Possecker Schulhaus eingerichteten - neuen Schießanlage durchgeführt werden konnte.

"Seitdem wir den Schießstand haben, konnten wir 20 neue Mitglieder gewinnen", freute sich Betz.

Der Dank von Betz wie auch Leikeim galt allen Aktiven und Helfern für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs sowie allen Teilnehmern. Die höchste Treffsicherheit beweisen Marie-Therese Wunder, Susanne Heinlein und Daniel Ströhlein von der SRK Nordhalben. Einen Pokal gab es auch für die reine Damen-Mannschaft (VSK Gifting-Posseck-Grössau) sowie für den besten Tiefschuss, den Benedikt Kiendl aus Posseck schaffte. Die Siegerehrung nutzte Gottfried Betz für den Dank an die Sparkasse Pressig, die den neuen Schießstand mit einer Spende in Höhe von 500 Euro bedacht hatte.

Endergebnisse: Mannschafts-Wertung: 1. Platz: SRK Nordhalben (Marie-Therese Wunder, Susanne Heinlein, Daniel Ströhlein), 2. Platz: VSK Gifting-Posseck-Grössau II (Johannes Kiendl, Michael Hergenröther, Martin Prechtl), 3. Platz RK Marienroth II (Clemens Grau, Georg Fiedler, Udo Leikeim). hs