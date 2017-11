SpVgg Stegaurach verlässt die Abstiegszone wieder

Vor heimischem Publikum fuhren die Fußballerinnen des SV Frensdorf mit dem 2:0 gegen den SV Neusorg erneut einen Sieg ein und festigten den ersten Tabellenplatz in der Landesliga Nord. Die SpVgg Stegaurach gewann das "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den Tabellenletzten VfR Bischofsheim und verabschiedete sich wieder von den Abstiegsplätzen.

SV Frensdorf - SV Neusorg 2:0

Die Gäste aus dem Steinwald zogen sich weit in die eigene Spielhälfte zurück. Frensdorf tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und war um ordentlichen Spielfluss bemüht. Nachdem bereits einige Tormöglichkeiten vergeben wurden, fasste sich Annalena Lauger in der 21. Min. ein Herz und hämmerte den Ball aus gut 25 Metern zum 1:0 unter die Latte. Kurz vor der Halbzeit hatten auch die Oberpfälzerinnen eine gute Möglichkeit, doch hier verhinderte der Querbalken den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit bemühten sich die Frauen aus Neusorg um mehr Spielanteile und lösten ihren engmaschigen Defensivverband zunehmend auf. In der 53. Min. entschärfte die ansonsten unterbeschäftigte SVF-Torfrau Christine Endres einen Handelfmeter. Die Frensdorferinnen drängten im Anschluss erst recht auf die Entscheidung. Verena Lechner war dann in der 80. Min. nach einem Eckball von Marsia Gath mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den viel umjubelten 2:0-Endstand.

SV Frensdorf: Endres - Wartenfelser, Janousch, Geyer, A. Kupfer, Gath, Lechner, Lauger (75. Amon), K. Kupfer (62. McKinney), Müller, Knauf (88. Sturm)

SpVgg Stegaurach -

VfR Bischofsheim 4:2

Abstiegskampf von der ersten bis zur letzten Minute sahen die Zuschauer. Auf dem tiefen Geläuf hatte der Gastgeber gleich eine Schreckminute zu verkraften. Torfrau Mona Dippold musste mit Kreislaufproblemen mehrere Minuten behandelt werden, konnte aber weiterspielen und entwickelte sich zu einem sichern Rückhalt. In der 17. Min. steckte Marina Büttel auf Lena Friedel durch, welche den Ball an der herauslaufenden Torfrau vorbei spitzelte zur 1:0-Führung. Nur vier Minuten später fiel der verdiente Ausgleich der Gäste durch Sophia Kießner. Direkt nach dem Anstoß spielte Lena Friedel auf Katrin Schäder durch, welche mit einem Flachschuss zur erneuten Führung einschoss. Schäder machte sich in der 58. Min. auf der linken Seite auf und davon und sorgte mit einem Schuss in den Torwinkel für das 3:1. Marina Büttel erzielte nach Flanke von Helene Bogensperger mit dem Kopf das 4:1. In der letzten Minute verkürzte Verena Faulstich auf 4:2. red

SpVgg Stegaurach: Dippold - Zimmermann, Schneiderwind, Bogensperger, Hirt (46. R. Müller), Schäder, Reinhardt, Böhm (81. Zeh), Büttel, Schauer, Friedel (78. Jörg)