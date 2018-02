SpVgg muss weiter warten

Die SpVgg Bayreuth muss den Start in die Regionalliga-Restsaison ein weiteres Mal verschieben. Nachdem bereits in der Vorwoche die Partie bei der SpVgg Greuther Fürth II abgesagt wurde, fällt nun auch das für Samstag geplante Heimspiel gegen den FC Unterföhring aus.

"An Fußball ist aktuell leider nicht zu denken", sagt der Sportliche Leiter der SpVgg, Wolfgang Mahr, mit Blick auf den gefrorenen Platz im Hans-Walter-Wild-Stadion. "Es ist sehr holprig, das Verletzungsrisiko ist sehr hoch." Nun sind die SpVgg-Verantwortlichen auf der Suche nach einem Testspielgegner. Der Wiederbeginn in der Regionalliga verschiebt sich somit auf den 2. März. Dann tritt die SpVgg beim 1. FC Schweinfurt 05 an. red