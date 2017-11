SpVgg Ermershausen stellt sich ihren Fans vor

Am Samstag ab 14 Uhr stellen sich die Volleyballerinnen der SpVgg Ermershausen in der Grundschulhalle in Maroldsweisach erstmals in dieser Saison der Bezirksklasse Unterfranken Ost ihren Fans vor. Zu Gast sind der TSV Karlstadt und die TG Würzburg II.

Allerdings kann die SpVgg an ihrem zweiten Saisonspieltag nicht mit dem stärksten Aufgebot auflaufen. So fällt Neuzugang Jule Müller aus, und hinter dem Einsatz von Kerstin Käferlein steht aus gesundheitlichen Gründen ein großes Fragezeichen. Deshalb wird die Mannschaft voraussichtlich von den Routiniers Daniela Hauck und Eva Wunderlich unterstützt.

Ermershausen will zumindest einen Sieg in heimischer Halle einspielen. Mit Karlstadt und Würzburg sind zwei Mannschaften des Mittelfeldes zu Gast die jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche stehen haben, bei einem Spieltag mehr als die Gastgeberinnen. Gegen Mitaufsteiger Karlstadt haben die SpVgg-Frauen in der ersten Partie des Tages noch eine Rechnung offen, da sie gegen diesen Gegner die einzige Niederlage in der Vorsaison bezogen haben. di