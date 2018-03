Spur der Verwüstung

Vandalen waren in der Nacht auf Sonntag auf der Strecke entlang des Radweges zwischen Buch am Forst und Obersiemau unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, beschädigten die Unbekannten am Ortseingang von Obersiemau einen Blumenständer sowie die Begrüßungstafel des Gartenbauvereins Untersiemau. Weiterhin traten der oder die Unbekannten ein Holzkreuz, das als Gedenkkreuz an einer früheren Unfallstelle aufgestellt war, um und beschädigten dieses. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Rufnummer 09561/645 209 entgegengenommen. red