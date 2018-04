Spülung des Wasserrohrnetzes

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe führt seine diesjährigen Spülungen der Ortsnetze durch. In Oerlenbach ist dies am Mittwoch, 4., und Donnerstag, 5. April, von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 6. April, von 8 bis 11.30 Uhr der Fall. sek